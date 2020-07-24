В комплексе соцразвития Москвы рассказали о программе городского выпускного

В Москве 24 июля состоится общегородской выпускной вечер. Главной площадкой по традиции является Парк Горького, где бывших школьников ждут праздничные мероприятия, а вечером отгремит концерт популярных российских исполнителей. Рассказываем, что приготовили для выпускников на общегородском празднике.



Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Где будет проходить праздник

Общегородской выпускной вечер состоится в Парке Горького в пятницу, 24 июля. Кроме того, отдельные выпускные могут пройти в столичных школах по решению учебных заведений, где есть большие актовые и спортивные залы.



Как будут поздравлять выпускников

В Парке Горького для выпускников организуют несколько тематических зон на всей территории. На площадке "Фантазия #Мечтай" ребят будет ждать ковровая дорожка с фотографами, театрализованные представления и тематические фотозоны.

В зоне "Коммуникация #Общайся" на сцене Stand Up и "Открытый микрофон" молодежь повеселят популярные комики телеканала ТНТ: Артем Винокур, Виктория Складчикова, Гурам Амарян, Ирина Приходько, Алексей Шамутило и другие. Проверить свои знания ребятам предложат в интеллектуальной битве "Квиз, плиз!". Также они смогут попробовать себя в популярном шоу "Comment Out. Выпускной edition".

Для выпускников, которые еще не определились с выбором карьеры, будет работать арт-объект "Кем ты станешь в будущем?". На стенде можно сфотографироваться, и в качестве бонуса робот случайным образом определит возможную специальность. Все это будет сопровождать зрелищное тесла-шоу. Арт-объект расположен на площадке "Наука #Открывай".

В зоне "Искусство #Твори" можно попасть в необычный арт-лабиринт, а на территории "Экология #Береги" – насладиться выступлением джазовых музыкантов.

С 22:00 до 6:00 для всех гостей парка состоится большой концерт. На сценах на Пушкинской набережной и у главного фонтана выступят более 40 популярных российских исполнителей: Zivert, Полина Гагарина, Рита Дакота, Iowa, Brother$, T-Killah, Олег Майами и другие. Также выпускников поздравят актриса Лиза Арзамасова, писатель Александр Цыпкин, ведущий Comment Out и "Галилео" Владимир Маркони, актриса Анна Хилькевич и олимпийский чемпион Алексей Немов. Кроме того, в полночь небо озарится праздничным салютом.



Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Ограничения и меры безопасности

С 24 по 25 июля вход на территорию парка будет открыт только для выпускников и их сопровождающих: у каждого из них будет индивидуальный именной браслет с QR-кодом.

Частично ограничения распространятся и на парк "Музеон". Вход на его территорию со стороны Крымского Вала будет закрыт с 6:00 24 июля вплоть до 8:00 25 июля. При этом по парку все же можно прогуляться – останутся открытыми входы с Голутвинского и Мароновского переулков. Нескучный сад и Воробьевы горы также будут доступны для посетителей.





пресс-служба комплекса социального развития Москвы Безусловно, в этом году, как и всегда, приоритетом для нас является безопасность. Поэтому мы предусмотрели строгое соблюдение всех эпидемиологических норм.

По всей территории Парка Горького установят стойки с антисептиком для обработки рук. Все поверхности, включая фотозоны, арт-объекты и зоны отдыха, будут дезинфицировать. Гостям праздника раздадут бутилированную воду. Кроме того, весь задействованный в мероприятии персонал проверят на коронавирус.

У всех выпускников заранее – еще в автобусе – измерят температуру и раздадут им маски. На входе процедуру еще раз повторят для всех, а руки обработают антисептиком. Люди с повышенной температурой и признаками заболевания не смогут пройти в парк.

При подготовке к празднику также полностью закрыли парковку под шлагбаумом у главного арочного входа: она будет недоступна до 8:00 25 июля. Парковка у "Музеона" также временно будет недоступна.

Кроме того, для автомобилистов в районе Крымского Вала ограничат движение. Так, на дорожном участке от центральной части Крымского моста до съезда с Крымского Вала в сторону Ленинского проспекта будет перекрыта крайняя правая полоса. Сам съезд полностью перекроют, но водители смогут объехать по участку выделенки для общественного транспорта.