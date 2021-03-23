Бывшая жена Аршавина назвала футболиста виновником ее серьезного заболевания

Бывшая жена экс-футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина стала героиней программы "Андрей Малахов. Прямой эфир". Находясь на больничной койке, она рассказала об обстоятельствах развода с футболистом, обвинила его в своей болезни, а также назвала "психопатом". На передаче Алису поддержали другие известные экс-жены футболистов. Рассказываем подробности обвинений против Аршавина, а также напоминаем историю скандальной пары.

"Он не абьюзер, он психопат"

Интервью Алиса Казьмина давала прямо с больничной койки. В конце апреля она заболела простудой, после чего, как рассказывает сама героиня телепередачи, у нее случился некроз лобной пазухи. За этим последовали две тяжелые операции. Однако после этого девушке лучше не стало – некоторое время Казьмина провела в коме.

Сейчас Алиса борется с аутоиммунным заболеванием. Кроме лечения, ей также нужны деньги на пластическую операцию по восстановлению носа. Виновным в болезни Казьмина считает Андрея Аршавина, при этом, по ее же словам, на данный момент экс-футболист никак не помогает ей с лечением.



когда Аршавин ушел. – Прим. ред. ) и заболела первостепенно, потому что я не понимала – как так! Это сейчас я уже могу хронологию допустить...

из интервью Алисы Казьминой Вот тогда я () и заболела первостепенно, потому что я не понимала – как так! Это сейчас я уже могу хронологию допустить...

От своего первого мужа к Аршавину Казьмина ушла в 2012 году, правда, поженилась пара только спустя 4 года, в 2016-м. В феврале следующего года у них родилась дочь Есения. Однако построить крепкий союз паре не удалось, уже в начале 2019-го они развелись.

Расставание, по словам Алисы, было тяжелым. "Все началось еще в Казахстане... он стал холодным... тогда уже были другие женщины... Ушел он очень просто. Он мне прислал сообщение: "Я ухожу от тебя, я больше не приду". Дальше он хотел забрать вещи", – рассказала Казьмина.

Она назвала Аршавина "трусом", так как забирать свое имущество экс-футболист приехал именно в тот момент, когда Алиса с детьми находилась в Сочи. Также она назвала Аршавина "психопатом" из-за того, что спортсмен приехал забирать свою машину с пятью охранниками.





из интервью Алисы Казьминой Он сказал, что забыл забрать кроссовки. А я смотрю, что он приехал с пятью охранниками. Это ж насколько надо быть либо с короной на голове, либо не жалеть денег, либо понтоваться передо мной. Со мной были двое охранников только потому, что я его боялась как социочеловека. Он не абьюзер, он не тиран, он – психопат.

В конце Казьмина заявила, что Аршавин просто сломал ей жизнь: он увел ее из очень обеспеченной семьи, от мужа, который ее "баловал до небес", затем отказался финансово заботиться о ее детях от первого брака. А при расставании последовал тяжелый бракоразводный процесс.

"Он сломал мою жизнь. Он ее выломал, разломал в щепки и сжег в пепел. Мало того что мою – так еще и моих родителей, а самое главное – моих детей. И он не несет никакой ответственности за это!" – заявила Казьмина.

Мама Алисы была против

Мать Алисы Казьминой, Наталья Львовна, рассказала, что никогда не выступала за отношения ее дочери с экс-футболистом.

"Я отрицательно относилась к этому браку... Я была против, потому что Андрей фактически был глубоко женатый человек, у него было двое детей – я о третьем еще не знала. У меня был разговор с Андреем... Он сказал, что любит мою дочь и хочет быть с ней", – рассказала она.

Высказался и старший сын Алисы Алексей. Он рассказал, почему не обратился за помощью к экс-футболисту, когда у его матери начались проблемы со здоровьем.





из интервью сына Алисы Алексея Зная Андрея, у него не будет здоровой реакции – ну там "Леш, держитесь" или "Леш, я сейчас вам помогу". Мне стало страшно, что Андрей может прийти в этот дом, забрать ребенка, а нас просто отсюда выгнать, потому что чисто юридически он имел на это все основания.

Также в телепередаче приняли участие президент Союза профсоюзов России Роман Худяков, заслуженный мастер спорта РФ Иоланда Чен, жена экс-футболиста "Спартака" Ивана Саенко Юлия, жена бывшего голкипера "Зенита" Вячеслава Малафеева Екатерина и наконец экс-супруга вратаря "Химок" Дмитрия Хомича Алина Хомич.

Все гости также резко выступили против Аршавина. В его адрес прозвучали такие высказывания, как "последний мужчина", "нищий бомж", "склочный мужчина", "скупердяй", "трус". В основном обвинения заключались в том, что Аршавин никак не помогает бывшей жене в трудный период, "когда она находится при смерти", а также пытается выселить вместе с детьми из дома.

В феврале Андрей Аршавин по суду добился выселения своей экс-супруги и троих детей, включая совместного ребенка, из особняка под Санкт-Петербургом. По документам дом принадлежит матери спортсмена.



"Справедливо дали по носу"

Сам Андрей Аршавин на обвинения бывшей супруги пока никак не отреагировал. Однако мать спортсмена молчать не стала. Татьяна Аршавина в интервью изданию "СтарХит" заявила, что устала слушать оскорбления в свой адрес и адрес ее сына.

В интервью Андрею Малахову Казьмина также упомянула мать своего бывшего супруга. Алиса считает, что именно Наталья Аршавина виновата в расставании пары. "Я думаю, она положила два года или три на то, чтобы уничтожить мою жизнь, моих детей, мой дом, а потом здоровье. Это она развела нас", – заявила Казьмина.

В свою очередь, Татьяна Аршавина назвала свою бывшую невестку "человеком-фейком" и заявила, что причиной разрыва их отношений стали "чудеса", которые творила сама Алиса.





из интервью Татьяны Аршавиной Я не общаюсь с Алисой с 2018 года. Ни по телефону, ни в социальных сетях, никак. Все, кто меня окружает, понимают, какой я человек и кто прав, кто виноват в нашем конфликте. Мне не нужно никому ничего доказывать.

По словам экс-свекрови, во всех болезнях Алисы виноват не ее сын, а поведение и поступки девушки.

"Когда она творила страшные "чудеса" три года назад... Она почему-то о детях вообще не думала. Только о себе. Что ей можно все что угодно, а отвечать не придется. Теперь же она отвечает за деяния своим здоровьем перед Господом. Алисе справедливо дали по носу за все ее выкрутасы", – заявила мать спортсмена.

Она также отметила, что ее бывшей невестке сейчас выгодно "казаться смертельно больной", ведь недавно суд обязал ее покинуть дом, который принадлежит матери Аршавина. Сама Татьяна считает, что у Алисы нет никаких серьезных заболеваний. По ее словам, экс-невестка оказалась в больнице из-за неудачной ринопластики.