Дореволюционные учебники по географии переиздадут

В России переиздадут дореволюционные учебники по географии

В России переиздадут дореволюционные учебники по географии, сообщает телеканал "Москва 24".

По словам министра обороны, президента "Русского географического общества" Сергея Шойгу, в учебных заведениях нужно как можно чаще проводить географические диктанты, так как свою страну нужно знать.

"С чего все это началось? С понимания того, что очень маленький процент школьников сдают экзамен ЕГЭ по географии. Это не правильно, потому что география – одна из основных наук, потому что это познание страны, это познание мира", – отметил Шойгу.

Кроме того, с 30 октября по 8 ноября в Центральном доме художников пройдет второй фестиваль "Русского географического общества". Благодаря современным мультимедийным технологиям, гости мероприятия смогут побывать на Северном полюсе, погрузится на дно Байкала и почувствовать себя археологом.

"На нашем фестивале мы можем познакомиться с арктической тематикой, будут представлены фрагменты наших экспедиций, легендарный российский автомобиль Амфибия-Емеля, дрейфующая научно-исследовательская дрейфующая станция "Северный полюс – 2015", увидеть подлинную гидрохимическую лабораторию, оборудование", – добавил первый вице-президент "Русского географического общества" Артур Чилингаров.

По его словам, каждый день мероприятия будет посвящен определенной тематике: этнографии, туризму, экспедициям и исследованиям, мультипликационному кино и защите животных.

Напомним, столичные учителя могут создать "народные учебники" по всем школьным предметам. Электронные пособия будут формироваться по принципу "Википедии", где каждый педагог сможет внести свой вклад в изучение предмета или отдельных тем.

Учителя будут писать эти учебники с нуля, им предоставляют только сам каркас, в который они уже будут добавлять свои статьи. И каждый педагог имеет право внести в тексты свои дополнения и исправления по любой теме.

Сейчас уже пишется "народный" учебник по биологии, а в ближайшее время учителя начнут работу и над другими предметами.