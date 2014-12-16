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Общество

16 декабря 2014, 15:14

Власти столицы увеличат стипендии студентам и аспирантам

образование высшее образование Сергей Собянин заседание президиума правительства среднее профессиональное образование повышение стипендий

Фото: mos.ru

Размер стипендий и других выплат студентам и аспирантам столичных вузов увеличат. Соответствующее постановление утвердили во вторник на заседании президиума правительства Москвы.

Размер выплат составит:

  • академическая стипендия для обучающихся по программам среднего профессионального образования - 487 рублей в месяц (сейчас - 400 рублей);
  • академическая стипендия для обучающихся по программам высшего образования - 1340 рублей в месяц (сейчас - 1100 рублей);
  • социальная стипендия для обучающихся по программам среднего профессионального образования - 730 рублей в месяц;
  • социальная стипендия для обучающихся по программам высшего образования - 2010 рублей в месяц;
  • стипендия аспирантам и аспирантам-стажерам технических и естественных направлений из перечня Минобрнауки - 6330 рублей в месяц;
  • стипендия аспирантам и аспирантам-стажерам остальных направлений - 2637 рублей в месяц (сейчас - 2500 рублей).

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Кроме того, сохранятся многие действующие стипендии и выплаты. Докторанты, принятые на обучение до 1 января 2014 года, продолжат получать стипендии в размере 4000 рублей в месяц. Также сохранится пособие аспирантам и докторантам на приобретение учебной литературы в размере двухмесячной академической стипендии.

Продолжат действовать и социальные гарантии для инвалидов I и II групп, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Они получают академическую стипендию, увеличенную на 50%, и пособие на приобретение учебной литературы в размере трехмесячной академической стипендии.

Также государство продолжит оказывать дополнительную поддержку нуждающимся студентам в размере 25% от размера стипендиального фонда и предоставлять средства из бюджета Москвы для организации культурно-массовой, физкультурной и спортивной, оздоровительной работы со студентами в размере месячного размера стипендиального фонда по программам среднего профессионального образования и двукратного месячного размера стипендиального фонда - по программам высшего образования.

Напомним, столичные власти обсудили также возможность поступления в профильные школы при вузах с 9 класса. Постановление о расширении пилотного проекта по организации профильного обучения учащихся старших классов было принято на заседании президиума правительства Москвы во вторник.

В настоящее время проект распространяется только на учащихся 10-11 классов. Кроме того, в документе отмечается, что в пилотный проект будут включены вузы, находящиеся в ведении Москвы (сейчас участвуют только федеральные вузы).

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