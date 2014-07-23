Незаконные кафе и аптеку обнаружили на улице Правды

Фото: ggi.mos.ru

Инспекторы обнаружили незаконно построенные кафе и аптеку на улице Правды. Объекты располагались на территории здания ООО "Объединенный издательский дом "Медиа-Пресса", арендующего участок площадью в 26,2 тысячи квадратных метров, сообщает пресс-служба Госинспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы.

Выяснилось, что разрешительная документация на возведение пристроек, в которых разместились кафе и аптека, отсутствует, а вид разрешенного использования земельного участка не соответствует фактическому.

Кроме кафе и аптеки, на территории "Медиа-Прессы" разместились два киоска по продаже продовольственных товаров - площадью по 15 квадратных метров каждый. Они не были включены в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории САО.

Фото: ggi.mos.ru

По факту нарушения правил использования части предоставленного земельного участка в отношении ООО "Объединенный издательский дом "Медиа-Пресса" возбуждено административное производство.

Инспекторы предписали организации ликвидировать самовольно возведенные постройки, а затем либо использовать территорию согласно целям предоставления, либо внести изменения в договор аренды.