На 15 станциях метро установят табло с информацией о переходе на МКЖД

Фото: m24.ru/Александр Горностаев

На 15 станциях столичной подземки появятся дополнительные навигационные табло с информацией о переходе на станции МКЖД, сообщает Агентство "Москва".

Подобные табло планирует установить на тех станциях, которые находятся в пешей доступности от железной дороги. Всего планируется приобрести более 240 таких стендов.

Так, дополнительная навигация появится на станциях "Спортивная", "Дубровка", "Октябрьское поле", "Кутузовская", "Владыкино", "Партизанская", "Полежаевская", "Черкизовская", "Шоссе Энтузиастов", "Бульвар Рокоссовского", "Ботанический сад", "Автозаводская", "Международная", "Войковская" и "Ленинский проспект".

Как МКЖД экономит время

Ранее m24.ru сообщало, что в этом году в Москве пронумеруют выходы около ста переходов метро. По словам заммэра столицы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова, номера появятся над выходами тех станций, где сейчас идет ремонт.

Ликсутов отметил, что на ряде станций ремонт закончен, и выходы уже обозначены цифрами. Например, цифры установлены над всеми выходами из станции "Митино".

По мнению Максима Ликсутова, после того, как выходы пронумеруют, ориентироваться в подземке станет проще, ведь на некоторых станциях есть по десять и более выходов.