В метро начали строить выходы из северного вестибюля станции "Бутырская"

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Строители приступили к сооружению двух выходов из северного вестибюля станции "Бутырская" Люблинско-Дмитровской линии метро, сообщил глава департамента строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, северный вестибюль расположен на пересечении улицы Руставели с Огородным проездом, а выходы с него ведут на обе стороны этих улиц. Строится станция "Бутырская"на глубине более 60 метров в Бутырском районе Северо-Восточного административного округа города Москвы.

К настоящему времени в северном вестибюле завершился монтаж эскалаторов. Уже собран каркас, на который установили тяговые цепи, ступени, приводы и балюстраду. Основной объем строительных работ по станционному комплексу "Бутырской" выполнен.

"Москва в цифрах": Станция "Бутырская"

"Станция "Бутырская" будет первой после действующей станции "Марьина Роща" на северном участке продления Люблинско-Дмитровской линии. Этот участок один из самых сложных из строящихся в настоящее время в Москве. Строительство линии ведется в тоннелях глубокого заложения закрытым способом", – сказал Бочкарев.

Напомним, работы ведутся в рамках строительства первого пускового участка Люблинско-Дмитровской линии метрополитена от станции "Марьина Роща" до станции "Петровско-Разумовская", который включает в себя три новые станции метро: "Бутырскую", "Фонвизинскую" и "Петровско-Разумовскую". Ввод участка запланирован на 2-ое полугодие 2016 года.

Ранее Сергей Собянин сообщал, что после открытия северного участка Люблинско-Дмитровской линии метрополитена улучшится транспортная доступность почти для 500 тысяч москвичей.