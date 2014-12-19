Москва экономит на госзакупках до 150 млрд рублей в год - Собянин

Москва экономит на госзакупках около 150 миллиардов рублей в год

Благодаря эффективной системе госзакупок город экономит до 150 миллиардов рублей в год. Это помогает покрывать дефицит бюджета, сообщил Сергей Собянин на открытии "Биржи торгов" на ВДНХ.

"Здесь мы попытались визуально представить, что делает Москва в плане торгов и размещения госзаказа. Есть самые разные опции от Портала поставщиков до самых крупных инвестиционных торгов, связанных с реставрацией или покупкой земельных участков", - отметил мэр Москвы.

Он также добавил, что в год на госзаказе город экономит до 25 процентов за счет эффективной работы системы госзакупок. "Мы покрываем дефицит бюджета, это помогает нам строить дороги, метро и объекты соцкультбыта. "Биржа торгов" поможет поставщикам и инвесторам найти свое место в госзаказе, а Москве продолжить привлекать инвестиции для развития города", - подчеркнул Сергей Собянин.

Как контролируются закупки госкомпаний

В свою очередь, глава департамента по конкурентной политике Геннадий Дегтев объяснил, что на площадке выделены отдельные разделы и конкретные лоты, и предприниматели смогут узнать о них всю нужную информацию. Если их что-либо заинтересует, они смогут обратиться к консультанту и затем уже ознакомиться с конкурсной документацией. Всего по городскому заказу представлено около трех тысяч лотов.

Посетители "Биржи торгов" могут проследить за работой основных элементов системы госсзакупок, включая Портал поставщиков. Кроме того, там можно в режиме реального времени наблюдать процедуры закупки товаров и услуг для нужд города, а также получить информацию об объектах, выставленных на продажу или в аренду.

Помимо этого, на "Бирже торгов" будут проходить обсуждения, круглые столы и презентации по вопросам государственных закупок и привлечения инвестиций.

Отметим, что "Биржа торгов" проработает на ВДНХ в течение полугода, но затем проект могут и продлить. По планам, благодаря этому проекту позволит удастся привлечь к торгам около 30 тысяч компаний малого и среднего бизнеса, а также снизить долю торгов с единственным участником.

Как ранее отметила заммэра по вопросам экономической политики Наталья Сергунина, "Биржа торгов" будет способствовать снижению коррупции и увеличению конкуренции в сфере госзакупок, а также даст региональным компаниям возможность попасть на московский рынок. Объединение московских электронных площадок поможет установить единые стандарты доступа и участия компаний в системе государственных закупок, отметила она.

Электронные торговые площадки (ЭТП) - это интернет-ресуры, упрощающие заключение сделок между заказчиками и поставщиками различных товаров и услуг. Заказчики могут сравнить цены и выбрать наиболее подходящее предложение, а поставщики - распространить информацию о своей работе. Электронные торговые площадки (ЭТП) - это интернет-ресуры, упрощающие заключение сделок между заказчиками и поставщиками различных товаров и услуг. Заказчики могут сравнить цены и выбрать наиболее подходящее предложение, а поставщики - распространить информацию о своей работе. Первым в России оператором электронных торгов стала "Единая электронная торговая площадка" (ЕЭТП). Сделки на ней организуются с 2005 года. В 2009 году правительство РФ определило перечень торговых площадок на которых будут размещаться государственные заказы, в который вошли, в том числе, ЕЭТП, торговая площадка ММВБ и Сбербанк-АСТ, дочерняя компания Сбербанка.





А в 2013 в Москве запустили Портал поставщиков - площадку для размещения заказов на суммы до ста тысяч рублей, дав малому и среднему бизнесу принять участие в государственных аукционах. На портале можно провести весь процесс заключения договора в электронной форме. К ноябрю 2014 года на сайте зарегистрировались свыше 27 тысяч предпринимателей и заключили 427 тысяч контрактов. Самые популярные заказы на Портале поставщиков - поставки оргтехники и канцелярских изделий, текущий ремонт, а также ИТ-услуги.

В сентябре Сергей Собянин сообщил, что правительство столицы переходит на электронные торги в сфере земельно-имущественных отношений, а с апреля 2014 года в режиме электронных аукционов продают городское имущества. В 2015 году электронные торги планируют проводить и по аренде помещений.