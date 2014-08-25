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Происшествия

25 августа 2014, 11:39

СК проверит на мошенничество компанию "Оренбургские авиалинии"

криминал туркомпании следственные органы туроператоры

Фото: ИТАР-ТАСС

Следственный комитет проверит деятельность компании "Оренбургские авиалинии". О проверке своей дочерней компании следователей попросили боссы "Аэрофлота", которые удивлены ростом задолженности туроператора "Идеал Тур" перед "Орен Авиа", сообщает Ассоциация туроператоров России.

В "Аэрофлоте" подозревают, что руководство "Оренбургских авиалиний" исказило собственную отчетность. По версии руководства головной авиакомпании, в "Орен Авиа" сначала утверждали, что "Идеал Тур" оплатил все авиабилеты, а затем сообщили, что получили деньги только за 60 процентов билетов.

Таким образом, действия боссов "Оренбургских авиалиний" могут быть квалифицированы как мошенничество.

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"Орен Авиа" работает в качестве отдельного юридического лица. Из-за неожиданного прекращения полетов этой компанией пострадали около 20-25 тысяч туристов и разорились несколько туроператоров.

Напомним, туркомпания "Идеал Тур" объявила о приостановке своей деятельности в начале августа. Руководитель фирмы заочно арестован, его подозревают в мошенничестве.

За последние полтора месяца российская туриндустрия пережила несколько банкротств крупных компаний. В июле о невозможности выполнить обязательства перед клиентами сообщили петербургский туроператор "Нева", "Роза ветров Мир", "Экспо-тур", а в августе - турфирмы "Идеал-тур" и "Лабиринт", а также группа компаний "Интаэр" и "Нордик стар".

22 августа список обанкротившихся турфирм пополнила компания "Атлас".

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