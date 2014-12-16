Вирус в Facebook не опасен для пользователей - эксперт

Пользователей Facebook атаковал новый вирус

Пользователи Facebook жалуются на массовую вирусную рассылку. По мнению главы Group IB Ильи Сачкова, вирус не опасен для пользователей.

Пользователям социальной сети приходят уведомления от друзей о том, что их якобы отметили на фотографии, или сообщения с аватаром пользователя. После перехода по ссылке вирус начинает рассылать такие же сообщения от зараженного аккаунта.

"На данный момент видно, что этот вирус не опасен. Злоумышленники, которые его придумали, тестируют механизм распространения. Что интересно, они достаточно эффективны. Даже я в своей ленте вижу большое количество моих знакомых, в том числе из сферы информационной безопасности, которые стали жертвами и рассылают такие сообщения.

Распространяется вирус через установку пользователем дополнения на браузер Google Chrome. Соответственно, вирус получает доступ к приложению Facebook через браузер и затем использует данные приложения. То есть вирус попадает не на компьютер", - рассказал Сачков M24.ru.

По его словам, пользователю необходимо быть внимательным, не открывать видео и файлы от незнакомых людей и не устанавливать неизвестные дополнения.

"Хорошо, что нет деструктивного механизма. То есть это тест вируса, который в будущем уже может стать вредоносным. Это проверка, насколько быстро и как такое заражение может распространяться. Ничего сверхнового нет, но я объясняю почему такая шумиха. Многие люди, которые сейчас сидят в Facebook, читают новости о курсе доллара. И количество посетителей соцсетей гораздо больше, чем в обычное время. Все смотрят котировки курсов. Соответственно, больше людей обратили внимание на вирус, больше пользователей кликнули на видео и установили это дополнение", - пояснил Сачков.

Он добавил, что для избавления от этого вируса необходимо поменять пароль, отключить дополнения в браузере Chrome или переустановить браузер. "Либо априори запретить браузеру Chrome ставить какие-то дополнения", - подытожил глава Group IB.