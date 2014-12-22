Новая команда хакеров похитила у банков миллиард рублей

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Специалисты по кибербезопасности выявили новую хакерскую группировку, которая похитила у банков миллиард рублей. Главный инструмент мошенников – программа Anunak, позволяющая устанавливать контроль над компьютерами персонала банков и системных администраторов, а также взламывать электронную почту.

Хакеры могут удаленно подключаться к банкоматам и опустошать их по своей команде. Всего злоумышленники получили доступ к 50 российским банкам и пяти платежным системам, а также к 16 ритейловым компаниям, большая часть из которых находятся в США. При этом ими не было атаковано ни одного американского или европейского банка.

Как сообщили M24.ru в пресс-службе компании Group-IB, занимающейся компьютерной безопасностью, мишенью преступников в России и постсоветском пространстве, как правило, становятся именно банки и платежные системы, а в Европе, США и в странах Латинской Америки преступники чаще атакуют сети розничной торговли и СМИ.

Хакерская группировка продолжает свою работу, и в связи с этим специалисты прогнозируют рост атак на кредитные учреждения в 2015 году. Также эксперты рекомендуют банкам оперативно реагировать на подозрительную активность в собственных сетях.

По некоторым данным, в основе группировки находятся хакеры из ранее разгромленной команды Carberp, которая занималась распространением банковских "троянов", не менее опасных, чем Zeus (один из самых известных вирусов).