В случае эпидемии гриппа часть больниц перепрофилируют в инфекционные

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

В случае эпидемии гриппа некоторые московские больницы могут быть перепрофилированы в инфекционные. Об этом журналистам рассказал главный специалист по инфекционным болезням столичного департамента здравоохранения Николай Малышев.

По его словам, на данный момент двух инфекционных больниц хватает. "У нас более тысячи коек, создан большой запас медикаментов. Но на крайний случай есть целый план, какие больницы будут привлекаться для перепрофилирования в случае эпидемии", - цитирует Малышева Агентство "Москва".

Напомним, российские школы начали закрывать на карантин. Из-за сезонной вспышки гриппа и ОРВИ занятия отменены уже почти в 200 учреждениях по всей стране. В Москве обстановка по заболеваемости пока остается стабильной. Тем не менее эксперты отмечают, что пик заболеваемости в столице придется на февраль.

Чтобы снизить риск заболевания гриппом или ОРВИ, врачи рекомендуют следовать нескольким важным советам.

Немало инфекционных заболеваний передается человеку через руки, поэтому их нужно тщательно мыть: это в десять раз снижает риск заболевания. Также можно порекомендовать регулярную уборку и проветривание квартиры.

Также важной мерой предотвращения болезни является вакцинация. Она добровольна, но перед ней не будет лишним сдать анализы: у любой прививки могут быть побочные эффекты. Чтобы выяснить, готов ли ваш организм к вакцине, можно обратиться в районную поликлинику или иммунологический центр.

Если анализы показывают, что прививку вам делать не рекомендуется, стоит подождать две-три недели, а потом снова пройти обследование. Если показатели в норме, врач даст направление на прививку. Вакцину обычно вводят осенью, чтобы до зимы успел сформироваться краткосрочный иммунитет. От ближайшей эпидемии защищаться прививкой уже поздно: антитела просто не успеют сформироваться.

"Мосгорсправка": Как провести профилактику гриппа и ОРВИ

Вакцина не предполагает стопроцентную вероятность того, что человек не заболеет. Однако она может гарантировать, что если человек подхватит все-таки грипп, болезнь будет протекать в более легкой форме и не вызовет осложнений.

Также одним из способов защиты от вируса считается маска. Но находиться в одной и той же маске можно не более двух часов: потом ее нужно заменить на новую. Врачи на период эпидемии принимают препараты, содержащие индукторы интерферона: это повышает собственный иммунитет человека.

При первых симптомах гриппа медики советуют вызывать врача на дом, если состояние критическое - набрать номер скорой помощи. Кроме того, на период эпидемии в больницах и поликлиниках организуют специальные дежурства врачей и медсестер, что поможет вам быстро попасть на прием.

Не стоит слепо верить в силу антибиотиков. С одной стороны, они помогают избежать бактериальных осложнений болезни. С другой стороны, на сам вирус гриппа антибиотики не действуют. Зато, по мнению вирусолога Галины Червонской, от инфекции прекрасно защищает чеснок: регулярно употребляя его в пищу, она ни разу в жизни не болела гриппом.