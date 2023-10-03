Эксперт рассказал, как рост доллара скажется на россиянах

Курс доллара до начала торгов на Московской бирже 3 октября превысил 100 рублей. Эту отметку американская валюта преодолела впервые с 14 августа. Спрашиваем у эксперта, почему она продолжает расти и как это скажется на российских потребителях.



Чрезмерное внимание?

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Во вторник, 3 октября, курс доллара, по данным Московской биржи, перешагнул планку в 100 рублей, что произошло впервые с 14 августа. Ранним утром, еще до начала торгов, цена на американскую валюту достигала 100,23 рубля. Однако затем она начала снижаться. Вместе с тем курс евро до начала торгов составил 104,605 рубля, а юаня – 13,633 рубля.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с национальной валютой. По его словам, рост курса доллара не вызывает опасений.





Дмитрий Песков пресс-секретарь президента РФ Поводов для беспокойства по-прежнему нет. Есть определенные колебания. Но мы все-таки с вами живем в рублевой зоне, поэтому такое чрезмерное внимание к курсу доллара возможно с эмоциональной точки зрения, но скорее это рудименты прошлого. Все-таки нужно привыкать жить в рублевой зоне.

Эксперты отмечают, что ослабление рубля происходит по целому ряду причин. В частности, роль играет дисбаланс спроса и предложения на иностранную валюту. Инвестиционный стратег Александр Бахтин рассказал ТАСС, что эта проблема возникла из-за западных санкций в отношении отечественного экспорта и добровольного сокращения нефтедобычи российской стороной. Среди других факторов эксперты также называют завершение налогового периода и праздники в КНР.

"Из-за национальных праздников в Китае с 2 по 6 октября никто не работает, и объем торгов сократился вдвое. В таком "узком" рынке любая крупная покупка или продажа валюты отразится на курсе. Я думаю, что вся неделя пройдет под этим углом, ее придется пережить", – сообщил Москве 24 экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников.



Что ждет россиян

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Масленников рассказал, что для российского потребителя ослабление рубля будет означать рост цен и увеличение инфляции.





Никита Масленников ведущий эксперт Центра политических технологий В первую очередь цены поднимутся на импортные товары. Но когда они оказываются на рынке, то уже начинают влиять и на стоимость местной продукции. Игроки, производящие российские аналоги, "подтягиваются", так как не хотят продавать себе в убыток.

По словам экономиста, со сложившейся ситуацией будет бороться Центральный банк РФ, который может в очередной раз повысить ключевую ставку до конца года. Это вызовет подорожание кредитов, в том числе потребительских.

Масленников подчеркнул, что в результате вырастут бюджетные расходы на льготную ипотеку, что приведет к более жесткому регулированию этого вида займов от ЦБ. Банки начнут серьезней отбирать кандидатов, и количество отказов по кредитам увеличится, прогнозирует экономист.

Ранее экономист, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев спрогнозировал укрепление национальной валюты до 80 рублей за доллар. По его мнению, это произойдет ближе к президентским выборам. Вместе с тем специалист полагает, что гражданам не нужно особо следить за курсом.



Степан Жирнов