Дальнейшие решения по ключевой ставке будут зависеть от ситуации в экономике – ЦБ

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Дальнейшие решения по ключевой ставке будут зависеть от развития ситуации в экономике, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина на XX Международном банковском форуме.

По ее словам, к снижению ставки можно будет перейти по мере стабилизации инфляции на целевом уровне в 4%.

"Много неопределенности. Мы будем смотреть, какой эффект уже принятые решения оказывают на инфляцию, бюджетная политика для нас становится более определенной", – приводит слова Набиуллиной РИА Новости.

Глава ЦБ добавила, что, как только инфляция стабилизируется ближе к цели и по мере того, как это будет происходить, можно будет снижать ставку до так называемого нейтрального диапазона – 5,5–6,5%.

По ее мнению, к 2026 году Банк России придет к этому показателю.

15 сентября Центробанк повысил ключевую ставку до 13%. Регулятор объяснил это решение сохраняющимся высоким инфляционным давлением на экономику РФ. До этого ЦБ повышал ключевую ставку 15 августа – с 8,5 до 12% годовых.



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