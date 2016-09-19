Участок улицы Кадырова станет односторонним с 20 сентября

Фото: пресс-служба ЦОДД

Одностороннее движение появится на улице Кадырова с 20 сентября, сообщили в пресс-службе ГКУ "ЦОДД". Автомобилистам запретят проезд со стороны улицы Адмирала Лазарева до улицы Бунинская аллея.

Двустороннее движение запретили, потому что улица в этом месте слишком узкая. Из-за припаркованных автомобилей водителям было трудно разъезжаться со встречными машинами. В ЦОДД рассчитывают, что новая схема движения повысит пропускную способность улицы.

Кроме того, теперь автомобилисты смогут парковать автомобили по обе стороны улицы Кадырова.

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