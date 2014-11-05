Курс доллара вырос на 2,5 рубля, евро – почти на три рубля

Фото: ТАСС/Владимир Астапкович

Официальный курс доллара торгами "завтра" вырос на 2,5 рубля – с 41,96 до 44,4 рубля, сообщается на сайте Центробанка.

Европейская валюта "прибавила" почти три рубля – с 52,72 до 55,6 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,45 евро+0,55 доллара) поднялась на 2,65 рубля.

Напомним, 31 октября на бирже наблюдалось укрепление рубля - евро подешевел на 1,92 рубля, а доллар – на 1,43 рубля.

Кроме того, Центробанк повысил ключевую ставку на 1,5 процента - до 9,5% годовых. По словам экономического обозревателя Константина Цыганкова, для простых граждан это означает повышение ставок по кредитам - они вырастут на аналогичную величину. Есть тут и положительный момент - подорожают ставки по депозитам.