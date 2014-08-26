Служба занятости каждый год помогает найти работу 130 тысячам человек - мэр

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Служба занятости ежегодно помогает определиться с профессией и найти работу 130 тысячам человек, сообщил Сергей Собянин на заседании правительства Москвы 26 августа.

"Безработицы в Москве практически не существует, но служба занятости всегда должна быть в состоянии оказывать горожанам помощь в поисках специальности", - отметил мэр Москвы.

Ежегодно услугу по профессиональной ориентации в центрах занятости населения города Москвы получают около 130 тысяч человек, в т.ч. в возрасте. Большая их часть – около 35% – в возрасте от 30 до 45 лет.

На заседании правительство Москвы утвердило регламент, по которому получить госуслугу по профориентации смогут граждане России, иностранные граждане и лица без гражданства. Регламент определяет состав, сроки и последовательность административных процедур.

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Предполагается возможность подавать запрос в окружные центры занятости населения, по почте, факсу или по e-mail. Услуги будут предоставлять бесплатно.

В результате гражданин получает заключение, в котором будут содержаться рекомендации и информация о возможных направлениях профессионального обучения.

Напомним, ранее руководитель департамента экономической политики и развития Москвы Максим Решетников сообщил, что безработица в столице сейчас почти нулевая. Однако, по прогнозам, в ближайшие годы количество москвичей трудоспособного возраста сократится. Из-за этого количество предложений тоже уменьшится.

Он добавил, что мигранты должны приходить только туда, где по каким-то причинам не получается заполнить рабочие места за счет труда москвичей или жителей других регионов России.

Решетников также напомнил, что основная цель экономической политики город - это создание новых рабочих мест.

Чтобы не допускать дисбаланса в предложении труда москвичей и в спросе на него. Так, в департаменте экономической политики постоянно запускают проекты, которые обеспечивают занятость в высокопроизводительных секторах экономики.