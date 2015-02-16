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16 февраля, 00:01

Столичные чиновники могут перейти на Yotaphone и другую отечественную технику

бизнес связь закупки торги Геннадий Дегтев электронные торги импортозамещение экономика и предпринимательство имущественно-земельные отношения Йотафон

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Московские чиновники в этом году начнут переходить на закупки отечественной техники и электроники, рассказал M24.ru глава департамента по конкурентной политике Геннадий Дегтев. Речь может идти в том числе о гаджетах для госорганов. Чиновник не исключил, что в этом году при необходимости будут закупать российские смартфоны, например, бренда Yotaphone. Кроме того, многие закупки станут типовыми. То есть тендерный комитет разработает для них единые требования и примерные цены. Это позволит сделать процедуру закупок прозрачнее, а заказчики не смогут добавить в техзадание требования, подходящие конкретному поставщику.

"Типовые решения разрабатываются на услуги по эксплуатации - охране, поддержке IT-продуктов, закупке оборудования связи и оргтехники. Ориентироваться будем на российского производителя", - отметил Дегтев. По словам чиновника, зарубежные телефоны, к примеру, может заменить Yotaphone, но только если цена и характеристики устроят заказчика. Типовые закупки станут доступней для большего числа производителей, а коррупционные риски существенно уменьшатся.

Типовые техзадания уже разрабатываются для:

  • поставок продуктов питания и требований к меню
  • медицинской одежды
  • белья
  • мебели
  • оборудования связи, оргтехники
  • работы по устройству и ремонту пешеходных зон
  • противопожарные мероприятия
  • оказание услуг по техническому обслуживанию
  • поставок комплектов учебной литературы
  • поставок лекарственных средств и медицинских товаров
  • содержанию и ремонту могил и надмогильных сооружений
  • услуги по организации питания и связи

    • Заказы на работы по ремонту многоквартирных домов:
  • утеплению фасадов
  • замене оконных блоков зданий жилищного фонда и лифтового оборудования
  • ремонту кровельных покрытий
  • содержанию дворовых территорий
  • ремонт дворовых территорий и межквартальных проездов
  • благоустройства в рамках проекта "Народный парк"

В пресс-службе Yota пояснили, что пока не участвовали в госзакупках. "Возможно, у нас покупают секретари государственных учреждений. К примеру, министр промышленности и торговли Денис Мантуров пользуется нашим телефоном.", - пояснили в пресс-службе.

Сергей Собянин утвердил антикризисный план, который включает 70 мероприятий. Изменения коснулись и сферы госзакупок - в 2015 году чиновники откажутся от заграничных командировок и закупок автомобилей, а также от прочих закупок "повышенной комфортности". Так, в 2015 году московская делегация не будет участвовать в международной инвестиционной выставке MIPIM в Каннах.

Кроме того, план включает в себя повышение эффективности бюджетных расходов, снижение административных барьеров для бизнеса, сокращение бюрократического аппарата. Правительство также выделит 1,7 млрд рублей на адресную социальную поддержку горожан.

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Медиаэксперт Антон Коробков-Землянский отметил, что идея импортозамещения стимулирует отечественных производителей. "Все продукты, которые производят в России, можно поделить на две категории: 100% российский продукт и частично, то есть изготовленный с использованием идей российских разработчиков или на территории России", - пояснил эксперт.

Что касается гаджетов, то, по мнению Коробкова-Землянского, лучше отдавать предпочтение хотя бы частично отечественному производителю, чтобы стимулировать новое производство и конкуренцию. К примеру, телефоны Explay, ноутбуки брендов iRu, Roverbook, MaxSelect - российские бренды, хотя собираются в Азии, а также использую иностранные комплектующие. "В России микроэлектроника пока не так развита, как в Корее или Японии", - отметил эксперт.

Директор некоммерческого партнерства "Информационная культура" Иван Бегтин считает, что Yotaphone сложно назвать российским продуктом, а стоит довольно дорого: около 40 тысяч рублей. "Большинство деталей в нем не российского происхождения, таким образом, большую часть добавочной стоимости получат зарубежные страны", - сказал Бегтин. По его словам, при создании типовых требований к закупкам стоит в первую очередь учитывать качество товаров.

Марина Курганская

Сюжет: Антикризисные меры столичного правительства на 2015 год

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