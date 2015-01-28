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28 января 2015, 18:03

Девять библиотек Москвы получили доступ к ресурсам Президентской библиотеки

библиотеки связь Президентская библиотека удаленные читальные залы

Фото: M24.ru

В девяти библиотеках Москвы открылись удаленные электронные читальные залы Президентской библиотеки.

Как сообщает пресс-служба Президентской библиотеки, в проекте участвуют:

  • Библиотека "Дом А. Ф. Лосева" (ул. Арбат, 33)
  • Центральная библиотека № 271 им. Ф. В. Гладкова (б-р Яна Райниса, 1)
  • Центральная библиотека № 146 им. Л. Н. Толстого (Каширское ш., 16)
  • Центральная городская деловая библиотека (ул. Бориса Галушкина, 19/1)
  • Центральная библиотека № 42 (ул. Чистова, 15/15)
  • Центральная библиотеке № 120 им. Б. А. Лавренева (ул. Средняя Первомайская, 38/7)
  • Библиотека № 102 им. М. Ю. Лермонтова (ул. Барболина, 6)
  • Библиотека № 237 Александра Грина (ул. Грина, 11)
  • Центральная библиотека № 194 (ул. Зарайская, 56 а)

Таким образом, посетители этих библиотек получили доступ к более чем 370 тысячам оцифрованных источников (книг, периодики, картографических и фотографических материалов) Президентской библиотеки.

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Напомним, что в 2014 году Президентская библиотека также открыла доступ к своим ресурсам на базе МГУ имени М.В. Ломоносова.

Кроме того, удаленный читальный зал библиотеки с доступом к архивам неигрового кино Госфильмофонда РФ открылся в киностудии "Центр национального фильма".

Отметим, что в 2014 году в столице были модернизированы три библиотеки. Они превратились в современные медиацентры. В их числе библиотека №171 имени 1 Мая, библиотека №30 в Марьине и библиотека в поселке Филимонковский в ТиНАО.

Сейчас в московских библиотеках также начинают массово внедрять автоматическую систему выдачи литературы - для этого на книги наносят RFID-метки. Они представляют собой наклейку размером 55×85 миллиметров. Метки имеют код, по которому библиотечная система отличает одну книгу от другой.

Кроме того, в 2014 году был разработан фирменный стиль городской сети библиотек, его применяют уже на 100 площадках. В частности, в учреждениях появились отличительные вывески, а также системы внешней и внутренней навигации. Была создана единая униформа для сотрудников библиотек.

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