Проект мобильных мечетей не поступал на рассмотрение властей - Майоров

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Проект о создании мобильных мечетей пока не поступал на рассмотрение столичных властей, сообщил M24.ru глава департамента региональной безопасности Алексей Майоров.

"Авторы проекта должны всю информацию о своих намерениях соответствующим образом передать правительству Москвы", - добавил Майоров.

По словам главы департамента, это необходимо, чтобы разобраться, возможны ли мобильные мечети в городе в принципе. "Мы получаем много инициатив, которые хотят реализовать, не имея на это достаточных полномочий", - подчеркнул Майоров.

Ранее на сайте Boomstarter разместили краудфандинговый проект о создании в Москве мобильная мечети, которая будет курсировать по улицам города. Для реализации идеи необходимо собрать более 1 миллиона рублей.

"Мечеть будет представлять из себя прицеп, внутри которого оборудовано отдельное помещение для совершения омовения, а также сам мини-молельный зал", - говорят инициаторы проекта - команда первого в России мусульманского навигатора HalalGuide.

Предполагается, что внутри прицепа будет размещен автоматизированный аппарат по продаже продуктов питания, что позволит проекту самоокупиться и получить небольшую прибыль, за счет чего и будет обслуживаться мобильная мечеть. Услугами мечети можно будет воспользоваться бесплатно: достаточно оставить заявку на сайте, и мечеть приедет в указанное место.

Анатолий Федотов