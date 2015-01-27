Toyota отзывает с рынка 787 автомобилей модели Highlander

Фото: toyota.ru

Компания Toyota отзывает с российского рынка 787 автомобилей модели Highlander, реализованных с 20 июня по 30 сентября 2014 года, сообщает во вторник пресс-служба Росстандарта.

Причина проведения кампании - вероятность утечки топлива из рампы. По мнению специалистов, дефект мог проявить себя из-за нарушения технологии во время сварки.

В ближайшее время дилеры и партнеры Toyota сообщат владельцам бракованных машин о необходимости предоставить автомобиль в ближайший дилерский центр.

Автовоадельцы могут самостоятельно определить, существует ли дефект и записаться на проведение сервисного обслуживания.

Все транспортные средства проверят с помощью идентификационного номера и, в случае необходимости, бесплатно произведут замену.

Ранее M24.ru сообщало, об отзыве "АвтоВАЗом" почти 15 тысяч автомобилей Lada Granta из-за проблем с тормозами.