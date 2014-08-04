Введена уголовная ответственность за кражу автомобильных номеров

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С 4 августа вводится уголовная ответственность за кражу автомобильных номеров, сообщает пресс-служба МВД России. Максимальный срок лишения свободы может составлять до 4 лет.

Уголовное преследование будет грозить тем, кто снимает номера для вымогательства и других преступлений. Например, собирается прикрепить знак на свой автомобиль, чтобы нарушить закон и не понести ответственности.

Если кража регистрационных знаков совершается с корыстной целью, злоумышленнику грозит штраф до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до одного года. В качестве альтернативы рассматриваются обязательные работы до 360 часов или исправительные работы на срок до одного года, либо лишение свободы на тот же срок.

То же деяние, совершенное группой лиц, будет караться штрафом в размере до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до двух лет. Кроме того, могут быть назначены обязательные работы до 480 часов или исправительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на срок до четырех лет.

Если номер украден исключительно из хулиганских побуждений, не предполагающих вымогательство или перепродажу, наказанием станет штраф от 2 до 5 тысяч рублей либо административный арест сроком до 15 суток.

Что делать, если номера автомобиля утеряны или их украли? Если номера машины украли или автовладелец их потерял, необязательно идти в ГИБДД и писать заявление. Можно будет просто обратиться в соответствующую коммерческую структуру, где изготовят дубликат потерянного номера, который будет считаться действительным. Если номера машины украли или автовладелец их потерял, необязательно идти в ГИБДД и писать заявление. Можно будет просто обратиться в соответствующую коммерческую структуру, где изготовят дубликат потерянного номера, который будет считаться действительным. Впрочем, существует вероятность, что номера просто перевесят на другой автомобиль, чтобы совершить преступление. Поэтому эксперты советуют все-таки обратиться в ГИБДД и провести процедуру "изменения данных".

"Мосгосправка": Что делать, если украли автомобильные знаки

Напомним, с 15 октября 2013 года вступил в силу новый регламент, благодаря которому россияне могут поставить автомобиль на учет в подразделении ГИБДД любого региона, независимо от места регистрации автовладельца. Кроме того, помимо возможности изготовления дубликатов регистрационных знаков взамен пришедших в негодность, появилась возможность изготовления дубликатов регистрационных знаков взамен утраченных.