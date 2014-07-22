В Чехове восстановили электроснабжение после аварии

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В подмосковном городе Чехов было восстановлено электроснабжение после вчерашнего отключение электроэнергии из-за обрыва силовых кабелей.

Как передает пресс-служба областного МЧС, подача электричества была возлюблена по штатной схеме в 1:45.

Отмечается, что для устранения последствий аварии было привлечено 28 человек и 6 единиц техники.

Напомним, что в понедельник в 21.54 в ведомство поступило сообщение о том, что во время проведения земляных работ сотрудниками ООО "Стройтек" произошел обрыв четырех кабелей по 10 кВт, что привело к отключению электроснабжения в Чехове.

В зону отключения попало 23 многоэтажных дома и 121 дом частного сектора, с численностью населения до 3 тысяч человек, в числе которых порядка 1,7 тысяч - дети.Всего в зоне отключения было 14 девятиэтажных домов по Вишневому бульвару; 9 пятиэтажных домов по улице Чехова; 121 дом частного сектора.