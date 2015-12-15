"Почта России" запустила подписку на газеты и журналы через интернет

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С 15 декабря "Почта России" запустила новый сервис, который позволит россиянам оформлять подписку на газеты и журналы через интернет, говорится в сообщении пресс-службы компании.

Оформить онлайн-подписку можно на сайте организации. В новом сервисе подписка доступна более чем на 400 изданий. В онлайн-каталоге есть подробная информация об обложках, ценах и действующих скидках. Стоит отметить, что на онлайн-подписку распространяются все скидки, за исключением льгот, требующих подтверждения подлинности документов подписчика.

В сервисе помимо онлайн-подписки на печатные СМИ, пользователи смогут оформить подписку для родных и друзей по всей стране. Оплатить подписку можно с помощью банковской карты.

На сегодняшний день запущена бета-версия сервиса.

"Цель бета-тестирования – проверить сервис в реальной работе и выявить те моменты, которые, с точки зрения потребителя, должны быть скорректированы, чтобы эта услуга была максимально удобна и востребована. Впоследствии сервис будет развиваться – в нем появятся электронные издания, возможность подписки для юридических лиц и многое другое", – заявил заместитель гендиректора "Почты России" Родион Шишков.

Напомним, что в тестовом режиме работает также интернет-магазин "Почты России", с помощью которого можно отправлять российские товары за рубеж. В 2016 году интернет-магазин должен стать полноценной онлайн-площадкой.