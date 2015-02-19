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ПДД

19 февраля, 16:37

Мужчины оплачивают штрафы ГИБДД через сервисы "Яндекса" в два раза чаще женщин

ГИБДД Яндекс связь оплата штрафов пдд

Фото: ТАСС

С помощью сервиса "Яндекс.Деньги" ежемесячно оплачивается порядка 100 тысяч штрафов, сообщили M24.ru в пресс-службе интернет-сервиса. Специалисты компании отмечают, что среди плательщиков в два раза больше мужчин, чем женщин.

"Каждый месяц с помощью "Яндекс.Деньги" пользователи погашают более ста тысяч штрафов", - отметили в пресс-службе "Яндекса".

Представители компании также добавили, что самый частый платеж - 500 рублей. Обычно такой штраф выписывают за незначительное превышение скорости или за разворот не по правилам. Чаще всего нарушения оплачивают люди в возрасте 25-34 лет.

Напомним, в конце 2013 года платежная система "Яндекс.Деньги" дала возможность получать от ГИБДД данные о штрафах и заполнять часть квитанции в автоматическом режиме. В свою очередь, портал инспекции в режиме реального времени передает информацию о начисленных штрафах сервису "Яндекса". Эти данные содержат дату и номер постановления, сумму штрафа, идентификатор УИН и реквизиты подразделения ГИБДД. Водителю, после того как он выберет способ оплаты штрафа через платежную систему "Яндекса", останется лишь внести личные данные и адрес проживания.

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Для того, чтобы оплатить штраф с помощью сервиса "Яндекс.Деньги", необходимо зайти в раздел "Городские платежи" сервиса, затем ввести номер водительского удостоверения и свидетельства о регистрации автомобиля. После ввода всех данных система покажет, какие штрафы необходимо оплатить. Погасить штрафы можно здесь же с помощью "Яндекс.Денег", банковской карты или наличных. В последнем случае пользователь получит код, который необходимо будет ввести в терминале или банкомате в момент платежа.

Отметим, с помощью сервиса "Яндекс. Деньги" можно пополнить транспортную карту "Тройка". Чтобы положить деньги на "Тройку", нужно воспользоваться сайтом money.yandex.ru или напрямую сервисом "Городских платежей".

Анатолий Федотов

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