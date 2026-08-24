Более 13 тысяч человек вошли в корпус наблюдателей Общественной палаты Москвы

В корпус наблюдателей Общественной палаты Москвы вошли более 13 тысяч человек. Второе заседание общественного штаба по наблюдению за выборами состоялось в столице. Каждый наблюдатель пройдет обучение в дистанционном и очном форматах.

На заседании обсудили порядок голосования отдельных категорий избирателей, включая военнослужащих и пациентов стационаров. Они смогут проголосовать с помощью переносных терминалов электронного голосования.

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