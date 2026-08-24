Минфин предложил предоставить продавцам Wildberries отсрочку по налогам и взносам

Минфин предложил предоставить предпринимателям, чей бизнес пострадал из-за атак БПЛА на склады Wildberries, отсрочку по налогам и страховым взносам.

Меры поддержки распространят на компании и индивидуальных предпринимателей, ущерб которых превысил 5% годового дохода, а также на сам маркетплейс.

Потребуется ли для отсрочки официальное заключение МЧС или следственных органов о факте атаки БПЛА? Какая отчетность будет браться за основу?

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