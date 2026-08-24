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24 августа, 11:30

Общество

Школьные звонки в РФ заменят известными мелодиями с 1 сентября

Школьные звонки в РФ заменят известными мелодиями с 1 сентября

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Школьные звонки с 1 сентября заменят известными мелодиями. Начало и конец уроков во всех регионах России будут отмечать музыкой в рамках проекта Минпросвещения.

Репертуар планируют обновлять каждый месяц и связывать с памятными датами. Сентябрьскую подборку посвятят школе и дружбе. В нее войдут современные хиты и советские песни, в том числе "Учат в школе" и "Дважды два четыре".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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