24 августа, 11:30Общество
Школьные звонки в РФ заменят известными мелодиями с 1 сентября
Школьные звонки с 1 сентября заменят известными мелодиями. Начало и конец уроков во всех регионах России будут отмечать музыкой в рамках проекта Минпросвещения.
Репертуар планируют обновлять каждый месяц и связывать с памятными датами. Сентябрьскую подборку посвятят школе и дружбе. В нее войдут современные хиты и советские песни, в том числе "Учат в школе" и "Дважды два четыре".
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.