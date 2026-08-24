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24 августа, 07:45

Мэр Москвы

Сергей Собянин: Москва – один из ключевых центров разработки медизделий в России

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Москва – один из ключевых центров разработки и производства высокотехнологичных медицинских изделий в России. Об этом Сергей Собянин рассказал на своей странице в МАХ.

По словам мэра, при поддержке города столичные компании наращивают производство и выводят на рынок новые разработки, которые успешно конкурируют с зарубежными аналогами.

Предприятия выпускают бионические протезы, рентгеновское оборудование, ультразвуковые системы, средства для оказания экстренной помощи и другую медицинскую технику.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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