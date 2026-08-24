24 августа, 07:45Мэр Москвы
Сергей Собянин: Москва – один из ключевых центров разработки медизделий в России
Москва – один из ключевых центров разработки и производства высокотехнологичных медицинских изделий в России. Об этом Сергей Собянин рассказал на своей странице в МАХ.
По словам мэра, при поддержке города столичные компании наращивают производство и выводят на рынок новые разработки, которые успешно конкурируют с зарубежными аналогами.
Предприятия выпускают бионические протезы, рентгеновское оборудование, ультразвуковые системы, средства для оказания экстренной помощи и другую медицинскую технику.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.