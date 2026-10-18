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18 октября, 23:15

Культура

Театр Гоголя представил премьеру "Казанова. Цветаева"

Театр Гоголя представил премьеру "Казанова. Цветаева"

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На Малой сцене театра Гоголя состоялась премьера спектакля "Казанова. Цветаева". Постановка объединяет две стихотворные пьесы Марины Цветаевой, в которых поэтесса обращается к образу знаменитого соблазнителя XVIII века.

Действие дополняют дневниковые записи Цветаевой, сделанные в голодном революционном Петрограде 1919 года.

Режиссер-постановщик Эльдар Трамов стремился выстроить цельную историю, а не набор отдельных сценических эффектов. Артисты отмечают, что через поэтические тексты спектакль раскрывает темы любви к жизни, красоте и надежды даже в тяжелых обстоятельствах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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