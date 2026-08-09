Выставка "70 лет созидания" показала, как менялся облик Москвы

Выставка "70 лет созидания", посвященная развитию столицы – от сталинского генплана до современных архитектурных решений, открылась в Музее Москвы 1 августа. Экспозиция наглядно демонстрирует, как менялся облик города на протяжении десятилетий.

История столицы предстала перед гостями в формате интерактивного аттракциона. Световые инсталляции, мультимедийные экраны и звуковое сопровождение позволяют увидеть, как дороги, станции метро, обновленные промзоны и общественные пространства складываются в единую городскую систему. На выставке, которая продлится до 16 августа включительно, также представлены архивные документы с нереализованными проектами прошлых лет и смелыми фантазиями архитекторов о Москве будущего.

Как рождаются масштабные градостроительные идеи и каким может стать город через несколько десятилетий – на эти вопросы ответила ведущая Москвы онлайн Полина Ермолаева.