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Культура

"Звезды советского экрана": "Взрослые дети"

"Звезды советского экрана": "Взрослые дети"

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В начале 1960-х по всему СССР развернулось масштабное жилищное строительство. Миллионы семей выехали из коммуналок и получили отдельные квартиры. Однако к новым бытовым условиям люди привыкли не сразу.

Кинематографисты "Мосфильма" обратили внимание на это социальное явление и сняли комедию "Взрослые дети", в которой два поколения одной семьи постоянно вступают в конфликт и учат друг друга жизни. А в январе 1962 года журнал "Советский экран" опубликовал рецензию на фильм. Редакция писала: "Взрослые дети" – комедия обаятельная, милая. Играют в ней талантливые актеры Зоя Федорова, Алексей Грибов, Лилиана Алешникова и Александр Демьяненко".

Почему руководство "Мосфильма" считало, что Александр Демьяненко не способен играть комедийные роли? Зачем режиссер Виллен Азаров поставил все "с ног на голову"? Как музыка в фильме "Взрослые дети" помогла режиссеру добиться комического эффекта? Кто сыграл в фильме сына главных героев? И какое изобретение архитекторов комедия подарила всему советскому народу?

Об этом – в программе "Звезды советского экрана".

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