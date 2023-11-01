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01 ноября, 11:20

Культура

"Тайны кино": "Степень риска", "Каждый день доктора Калинниковой", "Дни хирурга Мишкина"

"Тайны кино": "Степень риска", "Каждый день доктора Калинниковой", "Дни хирурга Мишкина"

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10 февраля 1969 года на экраны советских кинотеатров вышла картина Ильи Авербаха "Степень риска", главным героем которой был блистательный кардиохирург. Еще один фильм про прекрасного доктора и новатора медицины вышел в июне 1974 года. Лента режиссера Виктора Титова "Каждый день доктора Калинниковой" рассказывала о непростых буднях выдающегося хирурга-ортопеда.

А 2,5 года спустя телезрителей приковал к экранам мини-сериал Вадима Зобина "Дни хирурга Мишкина", повествующего про гениального, но очень скромного провинциального доктора. Такие разные картины объединяет одно: все они были созданы на основе реальных историй.

Кто был прототипом скромного доктора в телефильме "Дни хирурга Мишкина"? Из-за чего Ия Саввина боялась играть хирурга-ортопеда Калинникову и зачем поехала в Курган? Что связывало с медициной режиссера Илью Авербаха? И чьи биографии легли в основу кинофильмов о врачах?

Об этом – в программе "Тайны кино".

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