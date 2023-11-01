"Тайны кино": "Степень риска", "Каждый день доктора Калинниковой", "Дни хирурга Мишкина"

10 февраля 1969 года на экраны советских кинотеатров вышла картина Ильи Авербаха "Степень риска", главным героем которой был блистательный кардиохирург. Еще один фильм про прекрасного доктора и новатора медицины вышел в июне 1974 года. Лента режиссера Виктора Титова "Каждый день доктора Калинниковой" рассказывала о непростых буднях выдающегося хирурга-ортопеда.

А 2,5 года спустя телезрителей приковал к экранам мини-сериал Вадима Зобина "Дни хирурга Мишкина", повествующего про гениального, но очень скромного провинциального доктора. Такие разные картины объединяет одно: все они были созданы на основе реальных историй.

Кто был прототипом скромного доктора в телефильме "Дни хирурга Мишкина"? Из-за чего Ия Саввина боялась играть хирурга-ортопеда Калинникову и зачем поехала в Курган? Что связывало с медициной режиссера Илью Авербаха? И чьи биографии легли в основу кинофильмов о врачах?

Об этом – в программе "Тайны кино".