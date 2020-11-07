"Москва с акцентом": Эквадор

Хуан приехал учиться в Москву, чтобы потом работать в родном Эквадоре. В итоге он привез из России не только диплом, но и возлюбленную. Правда, москвичке Дарье в Эквадоре пришлось тяжело и вскоре она вернулась.

Тогда Хуан принял волевое решение, оставил хорошую работу в своей стране и приехал к Дарье, чтобы начать все с нуля в Москве.

Что в образе жизни и поведении москвичей он до сих пор не может понять? Какой ресторан рекомендует всем, кто хочет окунуться в латиноамериканскую культуру? Это и многое другое в новом выпуске программы "Москва с акцентом".