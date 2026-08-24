"Московский патруль": полицейские в Бибирево задержали пьяного на детской площадке

Полицейские в Бибирево задержали мужчину, распивавшего алкоголь на детской площадке – его оштрафовали на 500 рублей. После этого правоохранителям поступил вызов о забытой в автобусе сумке, которая оказалась с личными вещами, а не взрывчаткой.

Кроме того, полицейские помогли потерявшемуся пожилому мужчине, который не помнил своего имени и адреса – его доставили в отдел, чтобы найти родственников.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

