Маму панды Катюши поздравили с Днем матери

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Панду Диндин, маму Катюши из Московского зоопарка, поздравили с Днем матери. Об этом рассказала гендиректор зоосада Светлана Акулова в своем телеграм-канале.

"Сегодня мы поздравили нашу маму-панду Диндин с Днем матери. Дизайн открытки выбирала Катюша", – сказала Акулова.

На видео панде подарили тарелку с овощами и листьями, а также написали поздравление.

24 ноября в стране празднуется День матери. Обычно он отмечается в последнее воскресенье осени.

Между тем шесть детенышей аметистового питона появились на свет в Московском зоопарке. Пол детенышей можно будет узнать после первой линьки. Их родителями стали зрелые самка и самец, которые давно не давали потомства.