Уголовное дело возбудили против мужчины, в чьей машине нашли львенка

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Уголовное дело возбуждено в отношении 35-летнего мужчины, который перевозил львенка без документов в каршеринговом автомобиле. Об этом сообщила прокуратура Москвы в своем телеграм-канале.

"По материалам проверки межрайонной природоохранной прокуратуры Москвы в отношении 35-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по части 1, статьи 245 Уголовного кодекса РФ ("Жестокое обращение с животными")", – говорится в сообщении.

Согласно заявлению, подозреваемый незаконно содержал животное. Львенок находился в ненадлежащих и неприспособленных условиях, а мужчина не обеспечивал ему сбалансированный и адаптированный рацион питания, в результате чего у детеныша появились заболевания.

"Сейчас четырехмесячный львенок находится в Центре реабилитации диких животных департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы", – подчеркнули в прокуратуре.

Надзорное ведомство контролирует ход расследования.

Ранее сообщалось, что специалисты департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы провели обследование львенка. Они выявили начальную стадию рахита и непропорциональное развитие костного скелета. Также эксперты установили у животного воспалительный процесс внутренних органов и дисфункцию.

9 марта львенка нашли у водителя каршеринга. Он перевозил животное без документов. Автомобиль остановили на западе Москвы. Мужчина рассказал, что купил хищника в другом регионе и содержал в обычной квартире.

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