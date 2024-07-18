Профессор Садчиков исключил появление медуз в Москве и Подмосковье

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В Москве и Подмосковье медузы, скорее всего, не появятся, потому что это очень редкое явление. Об этом заявил профессор кафедры гидробиологии МГУ имени Ломоносова Анатолий Садчиков, передает Pravda.Ru.

Он не согласен с утверждением заместителя гендиректора Центра океанографии и морской биологии "Москвариум" Ирины Мейнцер, которая ранее заявила, что плавающие медузы могут появиться в столичных водоемах при повышении температуры воды от 26 градусов.

Садчиков отметил, что его знакомые обнаружили пресноводную медузу в Мордовии, но она встречается крайне редко. По его словам, в Московском регионе этих морских животных нет. Профессор также призвал не пугаться медуз в Черном море. Садчиков сказал, что он их брал руками. Однако на Дальнем Востоке есть медузы, которые обладают стрекательными клетками, и они ими защищаются.

Ранее биолог, энтомолог Роман Хряпин назвал опасных медуз, которые подстерегают туристов на российских побережьях. Среди них – медуза-крестовик, обитающая в водах Приморья. Она опасна тем, что каждое последующее ужаливание будет вызывать гораздо больший эффект, больший ожог, чем предыдущее.