Московский зоопарк запустил акцию по сбору осеннего урожая для животных

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Московский зоопарк запустил традиционный осенний сбор урожая для животных. Акция будет работать с 15 сентября и до конца ноября, сообщается в телеграм-канале зоопарка.

"Нас очень часто спрашивают, можно ли принести подарки обитателям зоопарка – игрушки или лакомства? Такая возможность действительно есть пару раз в год. Осенью – это традиционная "тыквенно-кукурузная фиеста". Мы принимаем урожай, который впоследствии пойдет на обогащение среды обитания для животных", – говорится в сообщении.

Животным можно принести тыкву, кабачки, кукурузу, головы подсолнухов, чистые дубовые и кленовые листья, желуди, сфагнум, боярышник, барбарис, целые гроздья калины, молодые шишки сосны, кедровые шишки и раскрытые шишки. Урожай принимают в специальном пункте на Большой Грузинской улице, доме 1, строении 103.

В зоопарке подчеркнули, что продукты будут использовать в качестве нового предмета, украшения вольера, еды и "пряталки" для корма. Для птиц можно принести дикие и сушеные ягоды.

Ранее сообщалось, что два бинтуронга появились в Московском зоопарке, самку зовут Фиона, а самца – Зефир. Обоим животным около года, ожидается, что пара сможет дать потомство.

Кроме того, проход внутрь павильона "Фауна Китая" в Московском зоопарке закрыли для посетителей до 1 ноября в связи с рождением детеныша панды. Это необходимо, чтобы обеспечить покой маме и малышу.

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