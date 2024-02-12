Гендиректор Московского зоопарка рассказала о показательных кормлениях

Фото: телеграм-канал "Московский зоопарк"

В Московском зоопарке устраивают показательные кормления в основном в осенне-зимний период, когда число посетителей небольшое. Об этом рассказала в интервью телеканалу Москва 24 генеральный директор зоопарка Светлана Акулова.

"Животные выходят без проблем, им нравится снег, им нравится дождь. Кстати, об этом не все знают, и в основном они активны утром и вечером", – отметила она.

По словам Акуловой, посетители могут прийти и посмотреть на животных зоопарка во время кормления. Благодаря ему зоологи-ветеринары обучают животных давать лапу, а также могут брать кровь, чтобы звери не боялись таких манипуляций. Кроме того, при помощи тренингов специалисты осматривают животное.

Ранее Акулова рассказала, что маленькая панда Катюша обладает "московским, российским, русским" характером. Она добавила, что большим преимуществом является участие РФ в программе по изучению такого редкого вида животных, как большая панда.

В конце августа 2023 года в Московском зоопарке родился первый в истории России детеныш большой панды. Малышку потом передадут в Китай, поскольку все панды мира принадлежат Пекину.

Также Акулова рассказала, что коллекция Московского зоопарка со дня его основания увеличилась в несколько раз и достигла 1 243 вида животных.

Большое интервью с генеральным директором Московского зоопарка Светланой Акуловой смотрите сегодня в 18:30.

Светлана Акулова рассказала о мерах городской поддержки Московского зоопарка