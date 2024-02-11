Москвичи выбрали имена для песцов с "Городской фермы" на ВДНХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Двух самок песцов, которые поселились на "Городской ферме", назвали Тундра и Арктика. Об этом сообщили в телеграм-канале ВДНХ, где и проходило голосование по выбору имени.

Как сказано в сообщении, имена Тундра и Арктика связаны с местами обитания животных. За этот вариант проголосовали 44 процента граждан. Также присутствовали и другие предложения: Диона и Рея, Иччи и Ками, Майя и Тайгета, Герда и Эльза.

На «Городской ферме», которая находится на ВДНХ, песцы поселились в конце 2023 года, куда их доставили из Подмосковья. Животные быстро приспособились к новому месту, хорошо кушают, изучают вольер, общаются друг с другом и с питомцами из соседних клеток.

Увидеть Тундру и Арктику можно со вторника по четверг с 10:00 до 21:00 и с пятницы по воскресенье с 10:00 до 22:00. Вход на территорию "Городской фермы" в рамках работы выставки "Есть свое!" свободный.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что маленькую панду из московского зоопарка назвали Катюшей. В голосовании на "Активном гражданине" приняли участие более 380 тысяч человек. С начала голосования в лидеры выбились также имена Маша и Мо Мо.



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