Московский зоопарк временно закрыл павильон "Животные Африки"

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Московский зоопарк временно закрыл для посещения павильон "Животные Африки" с медоедами, капской белкой и дикдиками.

Часть павильона закрыта по техническим причинам. Об открытии зоопарк сообщит дополнительно позже в своем телеграм-канале.

Московский зоопарк изменил режим работы с 1 ноября.Теперь он открыт для посетителей с 09:00 до 17:00. Вход на территорию осуществляется с 09:00 до 16:00. В такое же время работают и дежурные кассы входов и терминалы.

Недавно в зоосаде родился детеныш бурой гиены – самый редкий вид, обитающий в пустынных частях прибрежных зон Южной Африки. Детеныш весом 615 граммов родился у самки Лады и самца Гермеса, которые стали обитателями зоопарка летом прошлого года. До этого в российских зоопарках этот вид не содержался.

