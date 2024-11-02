Московский зоопарк планирует взять нового жирафа на место умершего Самсона

Фото: Агентство "Москва"

Московский зоопарк планирует поселить нового жирафа на место умершего Самсона. Об этом РИА Новости заявила гендиректор зоосада Светлана Акулова.

"Планируем, но это секрет, и уже привезли даже одного. Там будет полностью переоборудован вольер. Я надеюсь, что все понравится", – сказала Акулова.

Жираф Самсон Гамлетович Ленинградов скончался 23 июля 2024 года в возрасте 30 лет. По словам представителей зоопарка, жираф в последний год своей жизни был довольно активным. Он не дожил до своего дня рождения всего две недели.

Самсона привезли в Москву из Санкт-Петербурга в 1994 году. Как уточнили в учреждении, жираф сразу завоевал популярность у москвичей, что ему самому нравилось, поскольку он много взаимодействовал с людьми и редко прятался в вольере.