В США собака съела 4 тысячи долларов своих хозяев, но почти все вернула

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Семилетний пес породы голдендудль по кличке Сесил съел четыре тысячи долларов наличными своих хозяев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соцсети хозяйки собаки.

Тем не менее через некоторое время семье удалось восстановить большую часть суммы, просеяв собачьи экскременты и рвотные массы, а затем склеив найденные фрагменты купюр.

Всего хозяевам удалось вернуть 3 550 долларов. Уточняется, что здоровье пса не пострадало.

Ранее сообщалось, что в Китае французский бульдог проглотил 11 резиновых уток из коллекции своей хозяйки. Женщина привела животное в ветклинику, где было принято решение об оперативном вмешательстве. В итоге ветеринары извлекли все игрушки.

До этого в мурманском кафе "Енотополис" пять енотов выбрались из вольера, устроили беспорядок и съели месячный запас корма и миндаля. Ущерб владельцы оценили в 15 тысяч рублей.

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