Режиссер Ларс фон Триер заявил, что жизни россиян тоже имеют значение

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Датский режиссер Ларс фон Триер раскритиковал решение Копенгагена о передаче Киеву истребителей F-16. Об этом сообщает РИА Новости.

"Для господина Зеленского и господина Путина, а также не в последнюю очередь для госпожи (премьера Дании Метте) Фредериксен, которая вчера как игривая новоиспеченная влюбленная позировала с улыбкой до ушей в кабине пилота одной из самых страшных современных машин для убийства: жизни русских тоже имеют значение!", – написал он.

Ранее сообщалось, что Белый дом дал согласие на передачу Нидерландами и Данией истребителей F-16 Украине. Страны отправят самолеты Киеву после завершения обучения украинских пилотов управлению. Госсекретарь США Энтони Блинкен уже отправил в Нидерланды и Данию письма, в которых гарантировал поддержку этого шага со стороны Вашингтона.

При этом в Минобороны Дании заявили, что Киев может использовать F-16 только на своей территории. Министр обороны страны Якоб Эллеманн-Йенсен подчеркнул, что это относится к любому вооружению и технике НАТО.



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