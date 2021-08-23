Звезда "Фантастических тварей" Эдди Редмэйн лишился дома из-за лесного пожара

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Фото: кадр из фильма "Фантастические твари и где они обитают"; режиссер - Дэвид Йейтс; производство - Warner Bros.
Дом британского актера Эдди Редмэйна стоимостью два миллиона фунтов стерлингов сгорел во время лесных пожаров на Лазурном берегу, сообщает News.ru.
Как уточняется, в этом доме актер провел свое детство. Родители Редмэйна владели зданием на протяжении 35 лет. Дом находился около коммуны Сен-Тропе во Франции и сдавался в аренду за девять тысяч евро в неделю.
39-летний Редмэйн известен по роли Ньюта Саламандера в фильме "Фантастические твари и где они обитают", а также по роли физика-теоретика Стивена Хокинга в фильме "Вселенная Стивена Хокинга".
Лесные пожары полыхают и в России. Так, из-за лесных пожаров в Марий Эл ввели режим чрезвычайной ситуации. Соответствующий указ подписал глава республики Александр Евстифеев.
Ранее с территории детских лагерей в Медведевском районе Марий Эл эвакуировали более сотни человек из-за лесного пожара. Детей и сотрудников лагерей разместили в школе-интернате в Йошкар-Оле и военном лагере. По последним данным, жертв и пострадавших нет.
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