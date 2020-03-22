Бжания лидирует на выборах главы Абхазии

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Оппозиционер Аслан Бжания лидирует на выборах президента Абхазии по итогам подсчета голосов на всех избирательных участках, сообщает ТАСС.

По данным штаба, всего в выборах главы республики приняли участие около 92 тысяч человек. За Бжанию голоса отдали 52 тысячи избирателей, или 56,85%.

Основной соперник Бжании – министр экономики Адгур Ардзинба – получил 35,44% голосов. Центризбирком пока не оглашал данные.

9 января протестующие ворвались в администрацию президента Абхазии, где устроили погром. Тем самым оппозиционеры требовали отставки республиканского лидера Рауля Хаджимбы.

Они отказывались признавать итоги второго тура выборов президента, прошедших осенью 2019 года. 12 января Хаджимба заявил о сложении полномочий главы республики под давлением оппозиции.

Позже он сообщил, что не станет баллотироваться на повторных выборах президента Абхазии.