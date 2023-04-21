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В мире

С актера Алека Болдуина сняли обвинения в непредумышленном убийстве – СМИ

Фото: Zuma/TAСС/Dennis Van Tine

С американского актера Алека Болдуина сняли обвинения в непредумышленном убийстве кинооператора на съемках фильма "Ржавчина". Об этом со ссылкой на информированные источники сообщает телеканал ABC News.

"Мы довольны решением закрыть дело против Алека Болдуина и призываем к надлежащему расследованию фактов и обстоятельств этого трагического происшествия", – заявили адвокаты актера.

Ранее сообщалось, что из-за неправильно сработавшего оружия на съемках вестерна "Ржавчина" с участием американского актера Алека Бодуина погибла оператор кинокартины Галина Хатчинс. Актеру предъявили обвинения по двум пунктам в непредумышленном убийстве, такие же обвинения были предъявлены консультанту по оружию Ханне Гутьеррес-Рид.

Болдуин своей вины не признал, настаивая, что может нести ответственность только за творческий процесс.

Трое бывших участников съемочной группы фильма впоследствии подали в суд на Болдуина и продюсеров картины. Они заявили, что после трагедии временно страдали от потери слуха и вибрационного шока, вызванных выстрелом боевым патроном, а также от посттравматического расстройства и депрессии.

Съемки фильма "Ржавчина" с Алеком Болдуином возобновят в апреле

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