ВСУ взорвали дамбу под Киевом, заставив местных жителей страдать от подтоплений – СМИ

Фото: depositphotos/Bumble-Dee

ВСУ взорвали дамбу на реке Ирпень с целью "обороны" Киевской области, однако это привело к сильным подтоплениям, заявил обозреватель украинского издания "Страна" Влад Бовтрук. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что больше всех из-за действий украинских военных пострадали жители села Демидов. Подвалы их домов оказались затоплены, на стенах образовались трещины, плесень и грибок. Кроме того, люди потеряли собранный осенью урожай. Также испортилась вода в колодцах.

"Когда вода [в подвалах] замерзнет, лед разорвет абсолютно все. У нас и так трещины по стенам, а после такого дом будет аварийным, опасным для проживания", – рассказал один из собеседников издания.

В публикации также утверждается, что жители села Демидов жалуются на бездействие властей, которые не выделяют средства на закупку специальных помп для откачки жидкости.

Накануне Вооруженные силы России отбили атаки ВСУ на южнодонецком направлении. Как уточняли в Минобороны РФ, за сутки на данном направлении было уничтожено более 130 украинских военнослужащих, два танка, три боевых бронированных машины и три автомобиля.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!