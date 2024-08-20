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Обыски прошли в дочерней компании "Почты России" в Германии – RusPost GmbH. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на немецкое Центральное управление обеспечения соблюдения санкций.

В районе Темпельхоф-Шенеберг правоохранители оцепили комплекс зданий, в которых проходят допросы. Также сейчас ведется поиск доказательств, которые могут использовать в дальнейшем в судебном разбирательстве.

Информацию об обысках подтвердили в "Почте России". Там рассказали, что ограничения в работе дочерней компании не затронут интересы клиентов, а доставка посылок из-за рубежа проходит в обычном режиме.

Ранее ФБР провело следственные мероприятия в доме, расположенном в штате Виргиния, который, вероятно, принадлежит политологу и ведущему Первого канала Дмитрию Саймсу.

Сам политолог заявил, что не приезжал в США с 2022 года, а о проведении следственных мероприятий в его поместье он не был предупрежден. Он также подчеркнул, что не знает, является ли объектом расследования.